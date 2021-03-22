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Детский музей в «Царицыне» открылся после реэкспозиции
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Детский музей в «Царицыне» открылся после реэкспозиции

Ольга Маркова

Культура

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» после реэкспозиции открылся Детский музей. В его залах представлена история строительства царицынского дворцового ансамбля, рассказанная на языке игр и занимательных викторин, сообщается на сайте музея.

Один из залов называется «Время Царицына». В нем посетители знакомятся с «культурными слоями» учреждения, узнают, как менялось место, где стоит музей, что было здесь четыре тысячи лет — в бронзовом веке. Здесь «растет» самый старый в парке Царицыно дуб (ему уже больше 250 лет), вокруг которого лесенкой расположены «звуковые картинки» разных эпох. Самостоятельно изучить прошлое помогут многочисленные интерактивные модули.

Второй зал рассказывает о строительстве дворцов в XVIII веке с помощью настенного магнитного пазла, представляющего собой фрагмент фасада Оперного дома в «Царицыне».

Фейерверкам, балам и театральным представлениям XVIII века посвящен третий зал. Здесь можно поиграть в компьютерную игру, которая поможет смоделировать собственное пиротехническое шоу.

Зал «Царицыно под открытым небом» передает атмосферу парка: цветовая гамма, построенная на оттенках зеленого, экспозиционные модули в форме садовых решеток и ворот, рекреационные участки и детская горка для катания. Атмосферу дополняет видеоинсталляция, посвященная временам года, а также интерактивные модули «Три исторических облика царицынского ландшафта» и «Азбука садово-паркового искусства».

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