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Театр «На Юго-Западе» пригласил зрителей в «закулисье»
Фото: Официальная страница Театра «На Юго-Западе» в Facebook

Театр «На Юго-Западе» пригласил зрителей в «закулисье»

Ольга Маркова

Культура

Театр на Юго-Западе 27 марта примет участие в традиционной ежегодной акции «Ночь театров».

Театр приглашает участников акции присоединиться к экскурсии по театру, которую проведут ведущие артисты во главе с художественным руководителем, Олегом Леушиным. Гости пройдут по всем закоулкам театра, узнают множество секретов из жизни за сценой и важные факты из истории создания Юго-Запада.

А затем посетителей ждет квиз по истории театра, где можно побороться за звание самого преданного зрителя Юго-Запада и получить уникальные призы.

Участие в акции по регистрации на сайте театра.

Читайте также: Более 130 учреждений примут участие в акции «Ночь театров»

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