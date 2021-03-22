Верховный суд США пересмотрит решение об отмене смертного приговора Царнаеву

Джохар Царнаев / Фото: Facebook

Верховный суд США пересмотрит решение об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом говорится в сообщении высшего судебного ведомства.

Запрос на пересмотр отмены смертного приговора направило в высшую судебную инстанцию Министерство юстиции США.

— Обращение о пересмотре решения нижестоящего суда одобрено, — приводит текст сообщения ТАСС.

После вынесения смертного приговора защита Царнаева настаивала на необъективности суда, так как он проводился в городе, где произошел теракт. Апелляционный суд первого округа США учел доводы защиты о пристрастности суда и отменил смертный приговор Царнаеву в июле 2020 года.

Напомним, Джохар Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта на марафоне в Бостоне 5 апреля 2013 года. Два взрыва, в результате которых погибло три человека и пострадало более 280, прогремели неподалеку от финишной черты марафона.

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