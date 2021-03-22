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Эксперт в области чтения эмоций рассказала о бессознательных жестах, привлекающих мужчин
Фото: pixabay.com

Эксперт в области чтения эмоций рассказала о бессознательных жестах, привлекающих мужчин

Никита Абрамов

Общество

Эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека Светлана Пешенькова раскрыла, какие бессознательные знаки и жесты девушек привлекают мужчин лучше любых слов.

Эксперт заявила, что первое оружие в руках любой девушки — это ее волосы.

— Как правило, женщина бессознательно в присутствии мужчины, который ей нравится, делает такие жесты. Встряхивает волосами, особенно если они длинные. Это демонстрация животного признака, что я — самка, которая готова к романтическому периоду. Здесь мы далеко от животных не уходим, — рассказала Пешенькова.

Второй распространенный прием связан с легким оголением отдельных частей тела: запястий, ключиц, плеч, ног, спины и зоны декольте. Чаще всего это делается с помощью специальных вырезов на платье.

Эксперт рассказала, что определенная поза ног сидящей девушки тоже может говорить о возможности продолжения диалога в ключе ухаживаний. Особенно на это указывает свисающая при скрещивании нога по направлению к собеседнику.

Последний, но не менее действенный инструмент соблазнения — тактильный контакт с собственным телом.

— Любые поглаживания себя, излишние прикосновения, особенно к талии, бедрам, любые покачивания бедрами — это жесты, которые провоцируют определенное внимание и считываются мужчинами как то, что женщина готова к каким-либо отношениям, к флирту, — цитирует Пешенькову 5-tv.ru.

Эксперт советует тем, кто собирается обольщать мужчин с помощью подобных жестов, для начала порепетировать перед зеркалом. Все движения должны выглядеть естественно.

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