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Юрий Куклачев прокомментировал новости о негативном влиянии животных на экологию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юрий Куклачев прокомментировал новости о негативном влиянии животных на экологию

Елена Фролова

Животные

Советский и российский артист цирка, дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал сообщения о том, что ученый из США обнаружил, что кошки и собаки негативно влияют на экологию нашей планеты. Об этом сообщил «Царьград».

Ранее стало известно, что профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин провел исследование, результаты которого показали, что домашние животные оказывают негативное влияние на окружающую среду, потому что они потребляют большое количество мясной продукции. Согласно полученным им данным, на 160 миллионов кошек и собак в США приходится около 30 процентов воздействия, связанного с потреблением мяса, которое, в свою очередь, провоцирует выброс в атмосферу 64 миллионов тонн углекислого газа.

По мнению Юрия Куклачева, эти заявления - происки заинтересованных людей, которые хотят укрепить жестокость в мире.

— На протяжении многих тысячелетий кошки, собаки, коровы и многие другие животные оберегают людей. Скот дает физическую пищу, а кошки и собачки — своего рода духовную, — отметил дрессировщик.

Он подчеркнул, что домашние питомцы дарят своим хозяевам теплоту и любовь.

— Значит, какие-то заинтересованные люди за границей хотят лишить Россию духовности. Они насаждают свои странные идеи на Западе и думают, что они приживутся и у нас, — добавил Юрий Куклачев.

Он также напомнил, что в Европе по глупости были уничтожены тысячи норок. При этом эксперт добавил, что тех, кто начинает всерьез поддерживать подобные темы, не нужно слушать.

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