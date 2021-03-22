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МЧС: Состояние туристов, попавших под лавину в Мурманской области, удовлетворительное
Фото: mos.ru

МЧС: Состояние туристов, попавших под лавину в Мурманской области, удовлетворительное

Анастасия Волоснова

Происшествия

Один ребенок пострадал в результате схода лавины в Мурманской области. Остальные члены туристической группы не нуждаются в медицинской помощи, их состояние удовлетворительное. Об этом рассказали в МЧС России.

Лавина сошла в районе поселка Имандра в понедельник, 22 марта. На территории инцидента находилась туристическая группа из Санкт-Петербурга. В результате схода лавины под снег попал ребенок 2008 года рождения.

В ведомстве добавили, что остальные туристы не нуждались в медицинской помощи. Их состояние удовлетворительное, говорится в сообщении.

На место были направлены спасатели МЧС и кинологи. Уточняется, что к работам привлекли 53 человека, а также технику и снегоходы, сообщает РИА Новости.

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МЧСдетилавина
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