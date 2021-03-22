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Антикоронавирусные требования к организации детского отдыха планируют смягчить в РФ
Фото: Pixabay

Антикоронавирусные требования к организации детского отдыха планируют смягчить в РФ

Анастасия Волоснова

Общество

В сфере организации детского отдыха пранируют смягчить требования, которые вводили из-за коронавируса в России. Соответствующий проект постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При благоприятной эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор планирует увеличить количество наполняетмости в отрядах детских лагерей до 75 процентов, вместо 50 процентов. Кроме того, региональные власти смогут разрешать работу палаточных лагерей. В настоящее время в России запрещена их работа.

— Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала на ее территории в случае организации и проведения еженедельного обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, — говорится в документе.

Изменения планируют ввести в санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

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