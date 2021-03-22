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Украина внесла Сергея Дружко в список лиц, угрожающих нацбезопасности
Фото: Соцсети

Украина внесла Сергея Дружко в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Никита Абрамов

Звезды

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны, телеведущего и блогера Сергея Дружко. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно новым данным, в черный список деятелей культуры, которые «создают угрозу нацбезопасности», входят 179 человек, сообщается на сайте Минкульта.

После внесения артистов в черный список украинского министерства культуры стал запрещен показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием, а также въезд в страну.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Украины внесло российскую певицу Алену Апину в черный список. Также там оказалась телеведущая Юлия Глебова. Это означает, что для них запрещен въезд в страну. Также артистки лишены возможности давать концерты на территории Украины.

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