В Госдуме оценили закон о конфискации денег потенциальных коррупционеров

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Закон, предлагающий изымать деньги у потенциальных коррупционеров, — это достаточно выстраданная мера, которая тем не менее даст «предупредительно-профилактический» эффект. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

Ранее правительство внесло в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому власти могут получить право изымать деньги у чиновников, если на их банковских счетах будет сумма, превышающая официальный доход за последние три года. Конфискованные средства затем пойдут в казну государства.

В беседе с «ВМ» Рыжак назвал инициативу выстраданной, поскольку еще до нее законодатели испробовали уже не одну форму воздействия на коррупционеров. Все предыдущие попытки иногда приносили плоды, а иногда не приводили ни к чему, отметил депутат.

— С точки зрения профилактики нарушений новая мера, на мой взгляд, позволит оказывать превентивное влияние. Эта инициатива не столько жестокая, не столько репрессивная — она скорее носит предупредительно-профилактический характер, — пояснил он.

По мнению парламентария, реализация нового закона заставит каждого потенциального коррупционера осознать, что по новым правилам игры скрыть свое правонарушение будет очень трудно. В этой связи, говорит Рыжак, предполагаемому преступнику придется постоянно чувствовать большую ответственность за свои действия.

— Если ты дружишь с законом, если у тебя все в порядке и ты уважаешь меры, предписанные должностному лицу, а тут надо понимать, что быть госслужащим — это особое доверие государства, то тебе, как честному человеку, нечего бояться. Свое звание госслужащего ты обязан нести высоко, — резюмировал собеседник «Вечерней Москвы».

Напомним, в рамках действующего законодательства в доход государства могут изыматься недвижимость и ценные бумаги чиновников, приобретение которых нельзя подтвердить. Законопроект кабмина предлагает разрешить конфискацию, собственно, денег. Для этого планируется внести поправки в два Федеральных закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».

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