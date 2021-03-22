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Росгвардейцы вернули мужчине пропавшую дочь
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Росгвардейцы вернули мужчине пропавшую дочь

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии вернули мужчине дочь, не вернувшуюся с тренировки домой. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Мужчина встречал 11-летнюю девочку на автобусной остановке. В салоне маршрутного такси девочки не оказалось. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Спустя 40 минут росгвардейцы заметили схожую по приметам девочку, которая шла по обочине вдоль Калужского шоссе. Она рассказала, что вышла не на той остановке. У девочки разрядился телефон, и она не смогла сообщить об этом отцу.

Росгвардейцы доставили ребенка отцу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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