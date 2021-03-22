Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Бывший замглавы Службы внешней разведки умер из-за осложнений от COVID-19
Виталий Маргелов шесть лет был заместителем главы Службы внешней разведки/ Фото: youtube.com

Бывший замглавы Службы внешней разведки умер из-за осложнений от COVID-19

Юлия Курганова

Общество

В Москве скончался бывший заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) Виталий Маргелов, он умер на 80-м году жизни. Об этом агентству ТАСС сообщил его сын Михаил Маргелов.

Причиной смерти стали осложнения после перенесенного COVID-19.

— Отец умер около 21:00 в госпитале ФСБ. Причина — коронавирус, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких. Ориентировочно прощание будет в конце недели, в четверг — пятницу, — рассказал Михаил Маркелов.

СПРАВКА «ВМ»

Виталий Маргелов попал на службу в разведку в 1965 году. В 1980-х годах был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое работало в Западной Европе и на Балканах. С 1997 по 2003 год Маргелов был заместителем директора СВР по оперативным вопросам. В 2003 году он был избран депутатом в Государственную думу. Его отец — советский военачальник, командующий советскими воздушно-десантными войсками Василий Маргелов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

смертьСлужба внешней разведкикоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте