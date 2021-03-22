Бывший замглавы Службы внешней разведки умер из-за осложнений от COVID-19

Виталий Маргелов шесть лет был заместителем главы Службы внешней разведки/ Фото: youtube.com

В Москве скончался бывший заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) Виталий Маргелов, он умер на 80-м году жизни. Об этом агентству ТАСС сообщил его сын Михаил Маргелов.

Причиной смерти стали осложнения после перенесенного COVID-19.

— Отец умер около 21:00 в госпитале ФСБ. Причина — коронавирус, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких. Ориентировочно прощание будет в конце недели, в четверг — пятницу, — рассказал Михаил Маркелов.

СПРАВКА «ВМ»

Виталий Маргелов попал на службу в разведку в 1965 году. В 1980-х годах был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое работало в Западной Европе и на Балканах. С 1997 по 2003 год Маргелов был заместителем директора СВР по оперативным вопросам. В 2003 году он был избран депутатом в Государственную думу. Его отец — советский военачальник, командующий советскими воздушно-десантными войсками Василий Маргелов.

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