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Неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Колорадо
Фото: twitter.com/haleyhughey

Неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Колорадо

Юлия Курганова

Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в супермаркете в городе Боулдер, штат Колорадо. Об этом сообщила в Twitter полиция города в понедельник, 22 марта.

Судя по кадрам в Сети, стрелка уже задержали, но официально данная информация не подтверждена — полиция сообщает, что подозреваемый еще якобы «активен».

О жертвах и пострадавших пока информации не поступало. На кадрах трансляции с места событий видно, что сам подозреваемый ранен в ногу.

Одна из посетительниц магазина рассказала о первых минутах происшествия. Женщина, услышав выстрелы, не сразу поняла, что это за звуки, она сначала подумала, что это грохот упавшего стеллажа.

— Я выбирала продукты, когда услышала первые выстрелы. Я думала, что это полка рухнула. Потом еще много-много выстрелов. Я сбежала через погрузочную площадку мясного цеха. Теперь я нахожусь в безопасности, — написала женщина в Сети, называющая себя одной из очевидцев.

Площадь перед супермаркетом оцепили полицейские и спецназ.

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