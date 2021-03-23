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СКА победил московское «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2/ Фото: instagram.com/hcska/

СКА победил московское «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ

Юлия Курганова

Спорт

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга победил в овертайме столичное «Динамо» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ и вышел вперед в серии.

Встреча, которая проходила в понедельник, 22 марта, в Москве, закончилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе СКА забросили Василий Подколзин (5-я минута), Антон Бурдасов (27) и Владислав Каменев (63). У москвичей отличились Дмитрий Яшкин (33) и Иван Игумнов (44).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1. Следующий игра состоится в Москве в среду, 24 марта.

Читайте также: Московский ЦСКА вышел вперед в серии плей-офф КХЛ с ярославским «Локомотивом»

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