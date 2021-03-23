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Свыше 100 тысяч москвичей получили полный доступ к личному кабинету на mos.ru в 2021 году
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Свыше 100 тысяч москвичей получили полный доступ к личному кабинету на mos.ru в 2021 году

Ксения Монахова

Город

Получение доступа к личному кабинету на портале mos.ru остается популярным в центрах госуслуг. Уже свыше 100 тысяч жителей столицы воспользовались этой функцией с начала 2021 года.

Полный доступ к личному кабинету помогает пользоваться всеми услугами портала. Так, с помощью сайта можно передать показания приборов учета воды или оплатить штрафы, также загрузить и оплатить единый жилищный документ.

Кроме того, благодаря порталу доступна подача заявления на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), оформление полиса ОМС и даже заполнение заявки на доступ к электронной медкарте.

Горожане могут получить полный доступ к личному кабинету на портале mos.ru в любом центре госуслуг. Для этого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Помимо этого, получить полный доступ можно, имея подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг.

На сегодняшний день в центрах «Мои документы» жителям столицы доступны более 270 государственных услуг, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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госуслугиЦентр «Мои документы»услуги МФЦ
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