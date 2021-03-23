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Мировые цены на нефть снижаются в пределах одного процента
Фото: pixabay.com

Мировые цены на нефть снижаются в пределах одного процента

Виктория Родимкина

Экономика

Цены на нефть снижаются в пределах 1 процента на опасениях за краткосрочные перспективы спроса на сырье на фоне неравномерного восстановления после пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 23 марта.

Так, по состоянию на 7:49 по московскому времени цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,99 процента. Ее стоимость составляла 63,98 доллара. Стоимость майских фьючерсов на WTI опустилась на 1,01 процента — до 60,94 доллара за баррель.

Цены на нефть по-прежнему оказываются зависимы от ситуации с коронавирусом. Несмотря на организацию вакцинации, во многих странах все еще действуют ограничения на передвижение, что рождает риски для восстановления экономики в 2021 году и для спроса на нефть.

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