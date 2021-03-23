Врач-диетолог Григорьян перечислила повышающие настроение продукты

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Врач-диетолог и ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ РАМН Ольга Григорьян рассказала, как употребление определенных продуктов может повлиять на настроение благодаря стимулированию выработки серотонина.

Медик отметила, что речь идет о еде с большим содержанием аминокислоты триптофана — это шоколад, бананы, сыры и другие продукты.

При этом эксперт заметила, что для хорошего состояния организма и улучшенного настроения нужно питаться разнообразно. Формулой успеха является полноценное питание, отказ от вредных привычек и спорт, который также улучшает настроение, налаживая кровообращение, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее консультант по лечебному питанию назвала продукт, защищающий от коронавируса.

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