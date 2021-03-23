Столичные парки подготовили мероприятия ко Дню борьбы с депрессией

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Средняя Первомайская улица, 38/7 Карта всех событий

Столичные культурные площадки подготовили целую тематическую программу к Международному дню борьбы с депрессией. Он отмечается 24 марта. Среди различных мероприятий будут тренинги, мастер-классы и лекции.

На онлайн-лекции «Психологическое айкидо: как противостоять психологической агрессии» расскажут о методах и приемах отражения психологических атак. Видео будет доступно на странице Бабушкинского парка в социальной сети «ВКонтакте».

Об особенностях ментального развития у детей расскажет специалист в библиотеке № 77. Лекция состоится 23 марта в 17:00.

В Библиотеке № 79 имени Б. А. Лавренева пройдет мероприятие «Я не люблю депрессию!». 24 марта в 18:30 участникам расскажут об этом психологическом расстройстве, а также о том, как можно поднять себе настроение.

Программу об основных принципах здорового образа жизни подготовили в библиотеке № 193. Она будет доступна 26 марта в 12:00.

Помимо этого, в парке «Ходынское поле» предлагают заняться китайской гимнастикой, а на страницах территориальной клубной системы (ТКС) «Орехово» в соцсетях можно принять участие в уроках современного мечевого боя, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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