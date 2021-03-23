Москвичи выберут название для нового культурного центра в Строгине

Фото: mos.ru

Россия, Москва, улица Маршала Катукова, 8 Карта всех событий

На сайте проекта «Активный гражданин» появилось голосование, в ходе которого москвичи смогут выбрать название для нового культурного центра в столичном районе Строгино.

Голосование стартовало 11 марта. Горожане смогут выбрать один из двух имеющихся вариантов — «Современник» и «Строгино», а также предложить свой.

Новое здание для культурного центра построили на месте бывшего кинотеатра «Таджикистан» на улице Маршала Катукова. Строительство нового двухэтажного здания площадью около шести тысяч квадратных метров завершилось в прошлом году.

Культурный центр имеет клубную и зрелищную части, которые связаны 80-метровой крытой улицей. Одним из главных направлений центра станет современная хореография. В нем откроется «Школа исполнительского мастерства», где будут готовить к профессиональной работе на сцене.

Помимо этого, в центре будут работать студии по семи творческим направлениям: музыкальному, художественному, танцевальному, театральному, ИТ, интеллектуального досуга и раннего развития, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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