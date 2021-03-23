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Коронавирус выявили у 8457 человек за сутки в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Коронавирус выявили у 8457 человек за сутки в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за минувшие сутки выявили около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 23 марта.

За 24 часа на территории РФ зафиксировали 8457 случаев коронавируса. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки в России 427 человек, вылечились 10 860 пациентов.

Коронавирус выявили у 8457 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с инфекцией выявили в столице, Санкт-Петербурге и Московской области, меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах и Республике Тыва.

Коронавирус выявили у 8457 человек за сутки в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 474 610 случаев COVID-19. За все время скончались 95 818 человек, вылечились 4 088 045 пациентов.

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