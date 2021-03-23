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За минувшие сутки в столице выявили 1042 случая коронавируса
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в столице выявили 1042 случая коронавируса

Ксения Монахова

Общество

За минувшие 24 часа в Москве выявлено 1042 случая коронавируса. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в Telegram-канале оперштаба.

Таким образом, с начала пандемии в столице COVID-19 выявлен у 1 014 091 человека.

Всего с начала пандемии в 85 субъектах России выявлено 4 474 610 случаев коронавируса. За весь период пандемии выздоровели 4 088 045 человек. Число летальных исходов — 95 818.

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