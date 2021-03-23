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Диетолог рассказала, дефицит какого витамина ускоряет процесс старения
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Диетолог рассказала, дефицит какого витамина ускоряет процесс старения

Елизавета Борисова

Здоровье

Кандидат медицинских наук и заведующая диетологическим центром Моники имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина рассказала, как нехватка витамина К может ускорить процесс старения организма человека. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает РИА Новости.

По словам Инны Пичугиной, витамин относится к жирорастворимым. Он необходим для синтеза белков и участия в работе свертываемости крови, например, при повреждении сосудов. Он содержится в зеленых продуктах — шпинате, латуке, капусте, а также в печени.

Медик предупредила, что при его недостатке в организме человека снижается интерлейкин, начинаются проблемы с иммунной системой.

Витамин нужен для нормального функционирования почек, а также для взаимодействия кальция и витамина D, что важно для костной системы и соединительных тканей. Кроме того, он необходим детям для формирования скелета и пожилым людям для защиты от остеопороза.

Ранее врач-диетолог Григорьян перечислила повышающие настроение продукты.

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