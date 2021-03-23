Дом на 378 квартир по программе реновации построят в районе Котловка

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Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова, 47к2 Карта всех событий

Согласован проект дома на 378 квартир в районе Котловка, строящегося по программе реновации. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу улица Дмитрия Ульянова, владение 47, район Котловка, Юго-Западный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.

Глава ведомства Валерий Леонов подчеркнул, что здание будет состоять из двух корпусов. Их объединит цокольный этаж с общественными помещениями. Дом будет трехсекционным. В перспективе запланировано создание двухуровневой наземно-подземной стоянки.

В доме расположатся 378 квартир, из которых 119 однокомнатных, 189 двухкомнатных и 70 трехкомнатных. Стены постройки будут облицованы декоративной бетонной плиткой.

Квартиры будут выдаваться новым жильцам уже с готовой внутренней отделкой. В холлах разместятся помещения консьержа, колясочные и административно-бытовые помещения.

Прилегающую территорию благоустроят. Рядом с домом специалисты организуют пешеходные зоны, площадки для игр и отдыха. Кроме того, территорию озеленят, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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