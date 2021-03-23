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Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян летом
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян летом

Виктория Родимкина

Общество

Температура воздуха весной и летом 2021 года в России будет около и выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 23 марта.

— Вегетационный сезон начинается с апреля по сентябрь включительно. Прогнозируется, что температура на всей территории страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодной весны и холодного лета, — сказал специалист.

Он отметил, что в апреле в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах температура воздуха будет выше нормы.

По словам Романа Вильфанда, в остальных регионах страны температура будет в пределах нормы. Избыточные осадки возможны на севере европейской части страны, в Красноярском крае, Якутии и Хабаровском крае.

В июне жаркая погода ожидается в Красноярском крае и Якутии, а на севере Красноярского края возможен дефицит осадков, передает слова синоптика Интерфакс.

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