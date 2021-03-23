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Три человека погибли при нештатном срабатывании катапульты военного самолета под Калугой
Фото: YouTube / Скорая помощь

Три человека погибли при нештатном срабатывании катапульты военного самолета под Калугой

Виктория Родимкина

Происшествия

Три члена экипажа военного самолета Ту-22М3 погибли при нештатном срабатывании катапульты на аэродроме под Калугой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 23 марта.

— Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что на аэродром направлена комиссия ВКС России, которая установит причины случившегося, сообщает Интерфакс.

Ранее СМИ сообщили, что военный самолет совершил аварийную посадку на аэродроме под Калугой. Уточнялось, что вооружения на борту самолета не было.

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