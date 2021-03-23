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Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

Виктория Родимкина

Город

Настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля, когда температура воздуха начнет превышать 15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 23 марта.

— Теплая погода по климату, когда температура превышает 15 градусов тепла, наступает в Москве во второй половине апреля, — сказал Роман Вильфанд.

По его словам, в апреле в европейской части России температура воздуха будет около или выше нормы. Москвичи, уточнил синоптик, смогут «снять плащи» также только в апреле.

Помимо этого, Роман Вильфанд уточнил, что вскрытие рек в городе прогнозируется на начало апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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