Стала известна конкурсная программа Московского кинофестиваля

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В конкурсную программу 43-го Московского международного кинофестиваля на данный момент вошло шесть картин. Список будет дополняться.

— Мы собрали уже на 90процентовнашу программу. Но все уточняется, все завязано с современными обстоятельствами, — сообщил директор по связям с общественностью смотра Петр Шепотинник на расширенном заседании отборочной комиссии ММКФ.

Россию на фестивале представит психоаналитический детектив «Последняя «Милая Болгария» режиссера Алексея Федорченко.

В программу также вошел китайский фильм«Кофейня в поле» Сяофаня Ши, кубинская картина Мигеля Койулы «Голубое Сердце» и иранский проект «Сын» режиссера Нушина Мераджи.

В список также попали фильмы из Италии и Германии: «Равнодушные» Леонардо Гуэрры Сераньоли и «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера.

Московский Международный кинофестиваль пройдет в столице с 22 по 29 апреля.

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