Музей музыки пригласил москвичей на свой день рождения

Фото: Официальный сайт кафедрального собора святых Петра и Павла

Российский национальный музей музыки 24 марта отмечает свой день рождения. Праздничные мероприятия стартуют на онлайн-площадках музея: в Facebook, в ВКонтакте, в Instagram. Здесь пройдут трансляции программы «Детский альбом с Никитой Демидовым» и концертов «Встреча с композитором. Николя Челоро» и «Русская народная музыка».

В уникальной программе из цикла концертов «Звучащая коллекция» прозвучат раритетные музыкальные инструменты, сообщается на сайте музея.

В субботу, 27 марта, в музее музыки пройдет большая праздничная программа, в рамках которой взрослых и детей ждут на бесплатные экскурсии и занятия. В празднике участвуют все музеи объединения: музей С.С. Прокофьева, музей-квартира Н.С. Голованова и музей-квартира А.Б. Гольденвейзера.

Самое яркое и солнечное занятие «Апельсиновые истории», посвященное апельсину, откроет программу в музее Прокофьева. Ребята узнают традиции разных народов и культур, связанные с апельсином, придумают «Апельсиновую сказку» и примут участие в веселом мастер-классе «Сделай фрукт!»

Продолжит программу в музее Прокофьева занятие «Про любовь. От Шекспира до Прокофьева», предназначенное для тех, кто хочет раскрыть тайну великого сюжета, его интерпретаций и перерождений в разные эпохи.

Авторская экскурсия «Предметы страсти музыканта» ждет гостей музея-квартиры Голованова. Посетителей ожидает сюрприз: помимо размещенных в экспозиции музея предметов, они смогут увидеть одну из редко экспонирующихся картин собрания дирижера, которая будет специально привезена из фондохранилища для показа в честь праздника.

Музей-квартира Гольденвейзера на экскурсии «Гольденвейзер и его время» расскажет интересные факты из музыкальной и культурной жизни Москвы.

В основном здании музея музыки в честь дня рождения состоится органный концерт «Музыка кино». Для посетителей прозвучит старейший в России орган, на котором музыкант исполнит известные хиты.

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