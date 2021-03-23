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Анастасии Решетовой стало плохо на съемках нового шоу
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасии Решетовой стало плохо на съемках нового шоу

Полина Долганова

Звезды

Экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой стало плохо на съемках нового телешоу «Ты — топ-модель».

По словам модели, ее самочувствие ухудшилось во время записи подводок к эфиру. У девушки закружилась голова, и она упала в обморок.

— Вы не представляете, сколько трудностей и преград было на нашем пути к этой премьере! — подбодрила поклонников ведущая на своей странице в Instagram.

В комментариях пользователи предположили, что девушке помешали напряжение и усталость на съемочной площадке.

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топ-модельТНТАнастасия Решетова
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