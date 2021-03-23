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Эксперт объяснил неизбежность подорожания бензина
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснил неизбежность подорожания бензина

Елена Фролова

Экономика

Очередную волну неудовольствия у россиян вызывают сообщения о росте цен на бензин. Согласно аналитическим данным, в конце марта традиционно наступает сезон высокого спроса на топливо. При этом стоимость бензина стала увеличиваться, несмотря на то, что происходит с нефтью. Об этом руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов рассказал в эфире телеканала «360».

По его мнению, граждане устали от такого положения дел. Тем не менее, уже несколько лет подряд спрос на топливо увеличивается в конце первого месяца весны. Однако в 2021 году этот сезон подошел на уровне летних котировок.

— Проблема заключается в том, что у нас в конце марта всегда наступает сезон высокого спроса, так как в целом активизируется немалое число экономических агентов, которым требуются нефтепродукты. Обычно биржевые котировки подходят к этому сезону на низком уровне, — объяснил Григорий Баженов.

Он также предположил, что по итогам года рост стоимости бензина составит восемь процентов. По его мнению, прирост на уровне трех процентов он прогнозировал в начале года, а теперь впереди сезон высокого спроса, оптовые котировки приблизились к розничным, поэтому сценарий выглядит так.

Тем временем, по состоянию на 12 часов 23 марта стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,7 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. Об этом сообщила «Экономика сегодня». Таким образом, цена на нефть составила 63,52 доллара за баррель.

Отмечается, что основным отрицательным фактором для «черного золота» являются ограничительные меры, действующие на территории Европы. Например, в Германии карантин продлили до 18 апреля. Участников рынка очень тревожит новый возможный виток роста заболеваемости COVID-19. Поэтому они начинают закладывать в цены на энергоносители снижение уровня потребления нефти и рост запросов сырья.

Читайте также: В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин и дизель

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