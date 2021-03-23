Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин и «дизель»
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин и «дизель»

Иван Юминов

Экономика

Законопроект о необходимости государственного регулирования розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин внесен на рассмотрение Государственной думы. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов во вторник, 23 марта.

— Если мы не обуздаем цены на бензин, то никогда не победим бедность. Потому что цена топлива влияет на цену всех товаров и услуг в России, — заявил он.

Отмечается, что цены на российском топливном рынке устанавливаются путем сговора крупных игроков, также нарушается и антимонопольное законодательство. Стоимость движется только в сторону увеличения, даже когда мировые цены на нефть падают — притом что Россия является крупнейшей в мире нефтедобывающей страной, отмечает Миронов.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный рост цен на топливо в России.

Читайте также: Топливный союз сообщил о рисках подорожания бензина

законопроектГосдума РФцена на бензин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте