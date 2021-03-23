В Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на бензин и «дизель»

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Законопроект о необходимости государственного регулирования розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин внесен на рассмотрение Государственной думы. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов во вторник, 23 марта.

— Если мы не обуздаем цены на бензин, то никогда не победим бедность. Потому что цена топлива влияет на цену всех товаров и услуг в России, — заявил он.

Отмечается, что цены на российском топливном рынке устанавливаются путем сговора крупных игроков, также нарушается и антимонопольное законодательство. Стоимость движется только в сторону увеличения, даже когда мировые цены на нефть падают — притом что Россия является крупнейшей в мире нефтедобывающей страной, отмечает Миронов.

Ранее в Кремле прокомментировали возможный рост цен на топливо в России.

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