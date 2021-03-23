Топливный союз сообщил о рисках подорожания бензина

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В России до конца года цена бензина в рознице может вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14 процентов. Об этом сообщается в письме Независимого топливного союза (НТС), которое было направлено главе правительства Михаилу Мишустину.

В нем сказано, что, по расчетам Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цены на бензин с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года поднялись более чем на 18,5 процента. НТС отметил, что обычно в этот период стоимость топлива снижалась, это позволяло закупать достаточные объемы в преддверии высокого весенне-летнего сезона заправочным станциям, транспортным и сельхозкомпаниям. Это обеспечивало относительно низкие темпы роста цен.

Отмечается, что ключевой причиной увеличения биржевых, а за ними и розничных цен стал рост индексов экспортной альтернативы (нетбэков).

— Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего — это плановое повышение на 4 процента акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года, — сказано в документе.

Также на повышение цен на бензин с начала года повлияло увеличение параметров формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива, передают «Известия».

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