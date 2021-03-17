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В Кремле прокомментировали вероятный рост цен на топливо в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Кремле прокомментировали вероятный рост цен на топливо в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, что не позволит им резко меняться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 17 марта.

— Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы — они не позволят резко меняться ценам на топливо, — сказал Песков.

Он пояснил, что после «нежелательных скачков» на топливо, в частности в 2018 году, был создан специальный демпферный механизм, который призван смягчить влияние факторов, связанных с мировой конъюнктурой цен на нефть.

Представитель Кремля также добавил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с представителями топливных компаний, сообщает ТАСС.

Ранее Счетная палата предупредила о возможном подорожании топлива на территории России.

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