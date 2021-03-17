Топливный демпфер: что будет с ценами на бензин после 1 мая

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В России до конца 2021 года могут существенно вырасти цены на бензин, несмотря на изменения в демпфирующем механизме, которые вступят в силу 1 мая. Однако все будет зависеть от того, насколько жестко начнет действовать правительство, считают специалисты по нефтяной отрасли, опрошенные «Вечерней Москвой».

Ранее о подорожании топлива также предупреждала Счетная палата. По мнению аудиторов, похожая ситуация была в мае 2018 года, когда цены на бензин повысились на фоне роста мировых нефтяных котировок. Российские власти предприняли беспрецедентные меры для стабилизации внутреннего рынка, отмечают в ведомстве. Но сейчас есть риск повторения сценария.

Пессимистичный прогноз

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов с прогнозом аудиторов в целом согласен и считает его обоснованным.

— Я тоже вижу параметры, которые привели к ситуации, имевшей место в 2018 году. Я все больше склоняюсь к мнению, что цены вырастут больше, чем инфляция. Правда, нельзя исключать разные варианты развития событий, например заморозку цен. Поэтому никто не знает, насколько цены в итоге повысятся. Мой базовый прогноз: если у Центробанка инфляционный таргет 4 процента, то по текущей динамике я прогнозирую повышение цен на топливо на 7–8 процентов к концу года, — говорит эксперт.

По его мнению, изменения в демпфере вряд ли позволят сдержать рост цен, тем более они вступят в силу только 1 мая. Для того чтобы купировать ситуацию с повышением цен на бензин в условиях роста спроса на топливо, необходимо расширять объемы предложения на бирже. Обеспечить это быстрыми темпами можно при создании условий для привлекательности переработки на внутреннем рынке. А для этого лучше снизить акцизы, говорит Баженов.

— Такие меры позволят расширить маржинальность НПЗ при поставках на внутренний рынок. Также нужно увеличивать нормативы обязательных объемов реализации на бирже со стороны нефтяных компаний. Соответственно, потом применить здесь и сейчас вычет по акцизу, отменив действие демпфирующего механизма. В конечном итоге мы получим ситуацию, когда предложение на бирже вырастет и это может в целом создать предпосылки для того, что цена не будет сильно разгоняться, — предложил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза.

Оптимистичный прогноз

Пока неясно, в чем конкретно будут заключаться изменения демпфирующего механизма. Однако вероятность, что ситуацию с серьезным повышением цен на АЗС все же удастся предотвратить, есть. Как на днях заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, помимо Минэнерго, необходимый законопроект готовит Минфин, а топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу. Более того, запасы топлива выросли на 35 процентов по сравнению с февралем.

Президент «Нефтяного клуба Санкт-Петербурга», бывший первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин также настроен оптимистично. С его точки зрения, цены на заправках в ближайшее время точно не поднимутся выше уровня инфляции. А действия правительства по корректировке демпфера дадут свой результат, и налоговую нагрузку все-таки скорректируют в сторону уменьшения.

— Нефтяные компании стали выставлять дополнительные объемы на биржевые торги, поэтому ситуация диспаритета опта и розницы сейчас должна скорректироваться в лучшую сторону для розничных операторов, — отметил собеседник «ВМ».

Излишнее регулирование убивает отрасль

Баженов в свою очередь не исключил понижение расчетной цены — одного из элементов демпфера, чтобы нефтяники могли получать больше субсидий при поставках своей продукции на внутренний рынок, а затем эту цену как-то индексировать в рамках роста инфляционного. Однако пока это всего лишь догадки.

Эксперт не исключает, что после того, как Минфин в апреле предложит новую формулу расчета в рамках демпфирующего механизма, это устроит далеко не все стороны процесса и не исключена заморозка оптовых или розничных цен. Тогда потребители не сильно заметят рост цен на заправках. Правда, для нефтяников это ни к чему хорошему не приведет, поскольку ручное управление, по убеждению представителя Независимого топливного союза, только убивает отрасль.

Сейчас необходимо менять институциональный дизайн регулирования, а демпфер нужно отменять. И основная проблема здесь — налоговая нагрузка. Создан фискальный диспаритет, когда на экспорт поставлять топливо выгоднее, чем на внутренний рынок, подытожил Баженов.

СПРАВКА «ВМ»

Демпфер — механизм смягчения, уменьшения колебаний — используют в российской экономике для того, чтобы не допускать резких скачков цен на топливо. Когда экспортные цены высокие, государство доплачивает нефтяникам, чтобы они не повышали стоимость топлива на внутреннем рынке. А когда цены на экспорт низкие, компании, получая сверхприбыль в рублях, доплачивают в бюджет.

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