Подмосковные курорты вошли в топ-10 лучших мест для закрытия горнолыжного сезона

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Горнолыжные курорты Московской области оказались в десятке лучших локаций России для завершения зимнего отдыха. Именно эти территории пользуются популярностью у спортсменов-любителей. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня».

Рейтинг аналитики составили на основе онлайн-опроса. В результате на шестой строчке списка оказались подмосковные Яхрома, Степаново и Сорочаны. Традиционно, лидерскую позицию заняла «Роза Хутор». Следом за ней оказались кемеровский Шерегеш и Белокуриха. В пятерке самых востребованных оказались Хибины и озеро Банное в Башкирии.

Вместе с тем, в топ-10 вошли курорты Камчатки, «Горный Воздух» на Сахалине, Домбай в Карачаево-Черкесской Республике, а также Манжерок в Республике Алтай.

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