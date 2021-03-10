Около 15 миллионов россиян путешествовали по стране зимой

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В течение зимы около 15 миллионов россиян путешествовали по стране. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По ее словам, число путешествующих по России граждан снизилось на 25 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Падение показателя связано в первую очередь с тем, что культурно-познавательные поездки были невозможны из-за действовавших ограничений.

— Это очень актуально для крупных городов — Москва, Санкт-Петербург, по ним падение очень сильное и в первую очередь коронавирус ударил, — цитирует Догузову Интерфакс.

Она отметила, что зимой повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты России. Загрузка выросла на 15-20 процентов. На 10 процентов увеличилась загрузка курортов юга страны.

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