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Метеоролог назвал города в России с лучшими возможностями для прогноза погоды
Метеоролог метеостанции ВДНХ Нина Ивановна Гольская / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Метеоролог назвал города в России с лучшими возможностями для прогноза погоды

Иван Юминов

Общество

Лучшими в России сетями метеостанций и оборудования для прогноза погоды обладают Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом рассказал кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов во вторник, 23 марта.

— Если мы говорим о качестве прогноза в Москве, то тут уже некоторое насыщение оборудованием уже наблюдается. Многого не хватает, но многое уже есть. Если говорить о других российских городах, то там беда, очень далеко от даже минимального уровня, необходимого для прогноза, — заявил он.

Сравниться со столицей в этом плане могут лишь Санкт-Петербург и Сочи. Деньги на новое оборудование в северной столице нашли после строительства защитной дамбы, в Сочи же необходимость точных прогнозов обусловило проведение Олимпиады, отмечает РИА Новости.

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