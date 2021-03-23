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Невролог рассказал о причинах глазного тика
Фото: pixabay.com

Невролог рассказал о причинах глазного тика

Илья Ашуров

Здоровье

Глазной тик может происходить по различным причинам. Однако важно понимать разницу между психологическими и органическими случаями, так как каждый из них предполагает определенный метод лечения. Об этом рассказал невролог Рустем Гайфутдинов.

По словам Гайфутдинова, обычно глазной тик — это реакция организма на хроническое перенапряжение. При этом стоит учитывать, что причина может быть более серьезной. Такими причинами могут быть блефароспазм (непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза) или гемиспазм (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны).

Невролог обратил внимание на то, что крайне важно понимать природу сокращения глаз. Тик имеет психологическую природу, а блефароспазм и гемиспазм — органическую

Также Гайфутдинов отметил, что блефароспазм лечат успокоительными препаратами, но дело может дойти и до нейрохирургических операций. В случае нервного тика следует обращаться к психотерапевту, рассказал невролог телеканалу «Звезда».

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