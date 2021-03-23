Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях

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Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна по факту истязания и действий сексуального характера в отношении трех дочерей, обвиняемых в его убийстве. Об этом сообщил один из адвокатов сестер во вторник, 23 марта.

— Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими, — заявил защитник.

Он также добавил, что всех сестер ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер как самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизни от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

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