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Эксперты предложили ввести налог на некастрированных собак
Фото: pixabay.com

Эксперты предложили ввести налог на некастрированных собак

Елена Фролова

Животные

Благодаря введению налога на некастрированных животных получится снизить число бездомных собак. Об этом заявила член Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными Ольга Фаттуш, сообщает Nation News.

Эксперт считает, что для решения проблемы бродячих животных на улицах нужен федеральный контроль, который позволит вести регистрацию собак. Также необходим налоговый сбор на некастрированных питомцев. По мнению специалиста, так можно будет уменьшить рождаемость собак, которых потом выбрасывают.

— Мне кажется, что этот вопрос должен решаться на уровне политики государства. Безнадзорные животные — это государственная собственность. Давайте снижать число ненужных разведенцев, разбираться с владельцами, которые выкидывают щенят, — отметила Ольга Фаттуш.

Она также предложила ввести в качестве наказания штраф в размере пяти тысяч рублей. Это предложение поддержал кандидат биологических наук Павел Глазков, который предложил заменить слово «налог» на «учет», чтобы снизить негативную реакцию граждан.

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