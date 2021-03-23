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Музей Высоцкого присоединится к акции «Ночь театров»
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru

Музей Высоцкого присоединится к акции «Ночь театров»

Ольга Маркова

Культура

Государственный музей Владимира Высоцкого 27 марта присоединится к акции «Ночь театров», сообщается на сайте музея.

Вечер начнется с показа литературно-музыкальной композиции «Четырнадцать дней, которые потрясли Набережные Челны». Она перенесет зрителей в 1974-й — год 10-летия Театра на Таганке. Тогда решался вопрос, дать ли ему возможность выезжать за пределы нашей страны? И было принято решение отправить театр на гастроли в город Набережные Челны на комсомольско-молодежную стройку КамАЗа. Гостям музея представят архивные материалы, видеохронику, воспоминания челнинцев и актеров Театра на Таганке. И конечно, будут звучать песни Владимира Высоцкого.

Продолжится мероприятие творческой встречей с Валерием Черняевым. Человек, работавший в Театре на Таганке в годы службы Владимира Высоцкого, исполнитель роли Владимира Семеновича в спектакле Валерия Золотухина «Я, Владимир Высоцкий» покажет фрагменты спектакля об истории любви Высоцкого и Марины Влади.

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театрымузейВладимир Высоцкий
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