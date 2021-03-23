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Возможность заменить штраф на предупреждение появится в КоАП
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Возможность заменить штраф на предупреждение появится в КоАП

Иван Юминов

Общество

В новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) появится возможность заменить штраф на предупреждение в некоторых случаях. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила сенатор Ирина Рукавишникова.

— Снижены санкции за те негрубые правонарушения, которые не несут угрозы жизни и здоровью, общественному порядку — проект нового КоАП предусматривает возможность замены штрафных санкций по этим составам предупреждением, — сказала она.

Условием для замены наказания будет негрубый характер правонарушения и то, что оно совершено впервые. Решение об этом будут принимать суд или контролирующие органы, оно будет «не обязательно, а возможно», приводит ее слова РИА Новости.

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