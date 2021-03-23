Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о выборах и референдумах, который дает право нынешнему главе государства претендовать еще на два президентских срока. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 23 марта.

Законопроект предусматривает, что президентом России может быть избран гражданин не моложе 35 лет, который постоянно проживает на территории страны не менее 25 лет. При этом будущий президент не должен иметь гражданство иностранного государства.

Авторами законопроекта о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Ранее депутат Госдумы Борис Менделевич предложил создать систему, которая будет возмещать часть средств гражданам после покупки лекарств.

Читайте также: В Госдуме оценили закон о конфискации денег потенциальных коррупционеров

законопроектГосдумапрезиденты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте