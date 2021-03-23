Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о выборах и референдумах, который дает право нынешнему главе государства претендовать еще на два президентских срока. Об этом сообщается на сайте Госдумы во вторник, 23 марта.

Законопроект предусматривает, что президентом России может быть избран гражданин не моложе 35 лет, который постоянно проживает на территории страны не менее 25 лет. При этом будущий президент не должен иметь гражданство иностранного государства.

Авторами законопроекта о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Ранее депутат Госдумы Борис Менделевич предложил создать систему, которая будет возмещать часть средств гражданам после покупки лекарств.

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