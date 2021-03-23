Депздрав Москвы прокомментировал запрет медикам есть на рабочем месте

Фото: Пресс-служба Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова

Прием пищи на рабочем месте сотрудником скорой помощи в Москве не допускается санитарными нормами. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения со ссылкой на Станцию скорой помощи имени А. С. Пучкова.

Отмечается, что эти правила утверждены коллективным договором. Никаких нововведений по данному вопросу не вводилось. В пресс-службе добавили, что для приема пищи на станции скорой помощи есть специально оборудованные комнаты. Согласно трудовому кодексу Российской Федерации и коллективному договору, у всех сотрудников скорой помощи есть регламентированные перерывы для отдыха и приема пищи, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что на центральной станции московской скорой помощи запретили есть на рабочем месте. Руководители проводят рейды по станции. В результате десять сотрудников написали объяснительные.

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