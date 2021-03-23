Минтранс планирует построить новые съезды на ЦКАД

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Дополнительные съезды появятся на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев во вторник, 23 марта.

— Да, планируется. Мы эту проблему видим. Об этом говорил и губернатор (Подмосковья — прим. «ВМ») Воробьев Андрей Юрьевич. Безусловно, съезды будут, мы будем их строить, — рассказал он.

Работа по обеспечению движения без светофоров на ЦКАД и строительство его новых съездов позволит автомобилистам передвигаться свободнее, при этом грузовой трафик будет грамотно распределен.

Строительство дороги началось в 2014 году, ее протяженность составит более 330 километров. Она пройдет в 50 километрах от МКАД по территории Новой Москвы параллельно трассе А107, отмечает РИА Новости.

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