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Минтранс планирует построить новые съезды на ЦКАД
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минтранс планирует построить новые съезды на ЦКАД

Иван Юминов

Город

Дополнительные съезды появятся на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев во вторник, 23 марта.

— Да, планируется. Мы эту проблему видим. Об этом говорил и губернатор (Подмосковья — прим. «ВМ») Воробьев Андрей Юрьевич. Безусловно, съезды будут, мы будем их строить, — рассказал он.

Работа по обеспечению движения без светофоров на ЦКАД и строительство его новых съездов позволит автомобилистам передвигаться свободнее, при этом грузовой трафик будет грамотно распределен.

Строительство дороги началось в 2014 году, ее протяженность составит более 330 километров. Она пройдет в 50 километрах от МКАД по территории Новой Москвы параллельно трассе А107, отмечает РИА Новости.

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