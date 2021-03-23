Названы лучшие фигуры из снега, созданные петербуржцами

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Петербургские умельцы успели порадовать местных жителей различными снежными скульптурами за последние четыре месяца. Подборку необычных поделок — от королевы Эльзы до Казанского собора — опубликовали «Невские новости».

Так, миниатюрный Казанский собор появился на Большой Конюшенной улице в понедельник, 22 марта. Неизвестные мастера создали его из снега. Скорее всего, это будет последняя необычная скульптура за текущий сезон, так как скоро наступит теплая погода.

Еще одной снежной фигурой, которая понравилась жителям Северной столицы этой зимой, стал персонаж мультфильма «Холодное сердце» — королева Эльза. Ее слепили в парке «Сосновка». Создатель также остался неизвестным.

Февраль в Санкт-Петербурге оказался обильным на осадки. Этим воспользовался молодой человек Владимир Кузьмин. Отмечается, что «зимний скульптор» не в первый раз поражает воображение своих земляков. В этом году он слепил детальную копию одной из Ростральных колонн.

Необычный «парк Юрского периода» можно было наблюдать на Цветочной улице в поселке Комарово. Здесь местный житель Максим изваял из снега динозавров. Позже выяснилось, что мужчина и прежде радовал односельчан своим творчеством. Ранее на той же улице он устроил сказочное царство, в котором «поселились» Чебурашка, крокодил Гена и старуха Шапокляк.

Красивую «открытку» из снега для женщин к 8 Марта смастерил петербуржец Владимир Кузьмин. Его объемная фигура состояла из ваз, сердечек и праздничной надписи.

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