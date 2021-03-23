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«Мы сделали это!»: Тодоренко преподнесла родителям дорогой подарок
Фото: instagram/reginatodorenko

«Мы сделали это!»: Тодоренко преподнесла родителям дорогой подарок

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко осуществила свою давнюю мечту: вместе с братом Кириллом они сделали роскошный подарок своим родителям.

Регина посадила своих родителей в машину, после чего попросила их надеть повязки. Затем звезда со смехом начала просить маму и папу, чтобы те предположили, куда их везут.

Однако все версии оказались ошибочными, так как в итоге Регина привезла их в автомобильный салон, где родителей ждал шикарный сюрприз: новый «Фольксваген Тигуан».

— Моя мечта сбылась! Мы с братом сделали это! Я давно хотела подарить родителям комфортный автомобиль, но был ряд причин, по которым мы не могли осуществить это желание, — написала Тодоренко в своем микроблоге.

Подписчики звезды восторженно отреагировали на видео.

«Всем родителям таких детей!»; «Я аж расплакалась»; «Какие вы молодцы! Такие настоящие, искренние и любящие»; «Это очень круто, когда так радуют родителей», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Тодоренко.

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родителиРегина Тодоренкоподарок
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