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«Там все через это»: Цискаридзе заявил о домогательствах в Большом театре
Николай Цискаридзе резко высказался о работе Большого театра / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Там все через это»: Цискаридзе заявил о домогательствах в Большом театре

Юлия Курганова

Звезды

Народный артист РФ и ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что в Большом театре очень часто предлагают танцорам вступить в интимные отношения для получения роли. Он много раз был свидетелем этому и видел слезы девочек, которые отказывались так строить карьеру.

— В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. Если сегодня кто-то из артистов это все расскажет, то я не знаю, что с ним будет. Одна девочка все честно рассказала, и ее чуть не убили. Они все жутко боятся. Там все через это, ни один человек не выходит на сцену просто так, — сказал Цискаридзе в интервью на Youtube-канале.

Он отметил, что мальчиков эти домогательства тоже касаются.

Артист рассказал, что видел, как бывший художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин добивался одну танцовщицу. Тогда он попросил Цискаридзе поговорить с девушкой и объяснить ей, что без связи с Филиным она ничего не добьется. После этого артист перестал общаться с ним и при встрече старается отворачиваться.

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Николай ЦискаридзедомогательстваБольшой театр
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