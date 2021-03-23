«Оскорбление нации»: Цискаридзе резко высказался о руководстве Большого театра

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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе раскритиковал руководство Большого театра. Он заявил, что уже много лет билеты на представления в главный театр страны можно купить только у спекулянтов, которые завышают цены в несколько раз, поэтому зачастую зрительный зал оказывается полупустым.

Артист сказал, что в администрации учреждения работают алчные люди, которые заботятся только о своей выгоде.

— Руководство Большого театра только хорошо пилит бюджет. Оно не заинтересовано в качестве постановок. Мне жалко зрителей, стыдно за такие спектакли. Сегодня TikTok рулит. Когда возможно, чтобы такие люди возглавляли Большой театр, то это — оскорбление нации, — заявил Цискаридзе в интервью на YouTube.

Он добавил, что давно уже разочаровался в профессии. По мнению артиста, осталось очень мало по-настоящему великих педагогов и танцоров.

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