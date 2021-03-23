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«Оскорбление нации»: Цискаридзе резко высказался о руководстве Большого театра
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Оскорбление нации»: Цискаридзе резко высказался о руководстве Большого театра

Юлия Курганова

Звезды

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе раскритиковал руководство Большого театра. Он заявил, что уже много лет билеты на представления в главный театр страны можно купить только у спекулянтов, которые завышают цены в несколько раз, поэтому зачастую зрительный зал оказывается полупустым.

Артист сказал, что в администрации учреждения работают алчные люди, которые заботятся только о своей выгоде.

— Руководство Большого театра только хорошо пилит бюджет. Оно не заинтересовано в качестве постановок. Мне жалко зрителей, стыдно за такие спектакли. Сегодня TikTok рулит. Когда возможно, чтобы такие люди возглавляли Большой театр, то это — оскорбление нации, — заявил Цискаридзе в интервью на YouTube.

Он добавил, что давно уже разочаровался в профессии. По мнению артиста, осталось очень мало по-настоящему великих педагогов и танцоров.

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Николай ЦискаридзеБольшой театркритика
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