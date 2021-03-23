Зеленский ввел санкции в отношении граждан и компаний РФ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны, согласно которому применяются санкции в отношении 23 граждан России. В их числе первый заместитель главы МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова. Об этом стало известно во вторник, 23 марта.

— Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится на сайте Зеленского.

В списке оказались сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, а также чиновники МВД России.

Кроме того, Зеленский одобрил санкции в отношении ряда российских компаний и СМИ, в том числе «Росгосстраха», ТАСС и МИА «Россия сегодня».

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