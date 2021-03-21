Украинский депутат Рабинович заявил, что Зеленский «может развязать войну»

Фото: president.gov.ua / Офис президента Украины

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает, что украинская власть во главе с президентом страны Владимиром Зеленским намеренно добивается кровопролития. Слова парламентария опубликовали на официальном сайте партии.

Он отметил, что оппозиция не будет поддаваться на провокации Киева и, чтобы избежать жертв, не планирует выводить людей на улицы.

— Главный их план был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет! — заявил депутат.

По его словам, руководство страны планирует «развязать войну, чтобы покрыть свои преступления». Вадим Рабинович добавил, что нынешняя власть убила последнее доверие у народа. Депутат призвал украинцев оставаться спокойными и подумать о выживании государства.

Ранее президент Украины пообещал «перекрыть кислород» всем, кто разрушает независимость страны.

Читайте также: Зеленский анонсировал появление «экономических паспортов» на Украине